В Госдуме предложили разрешать выезд из России в день погашения долга

Депутат Госдумы Владимир Плякин призвал разрешить россиянам выезд за границу в день погашения долга. С соответствующей инициативой он обратился к председателю Правительства России Михаилу Мишустину, сообщает Life со ссылкой на документ.

Депутат предложил рассмотреть возможность разработки механизма оперативного обмена данными между ведомствами об установлении и снятии ограничений.

По мнению Плякина, при погашении долга и вынесении постановления об отмене ограничения на выезд за рубеж граждане должны иметь реальную возможность выехать из России в тот же день. Сейчас ограничения снимаются на следующий рабочий день. Депутат заявил, что это создает неудобства для людей.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления Института международных экономических связей Люза Байгузина рассказала «Газете.Ru», что при вступлении в наследство россияне могут получить не только имущество, но и обязательства. По ее словам, к числу долгов, переходящих к наследникам, относятся потребительские кредиты, ипотека, неоплаченные коммунальные платежи, налоговая задолженность, штрафы и другие административные санкции.

