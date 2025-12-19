На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснил, могут ли родителей обязать сдавать деньги на подарки учителям

Юрист Поздняков: принудить родителей сдавать деньги на подарки учителям нельзя
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Учебное заведение не может обязать родителей сдавать деньги на новогодние подарки учителям и другим членам педагогического состава. Об этом RT рассказал юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«Прежде всего необходимо отметить, что в соответствии с Конституцией и Законом об образовании в России дошкольное и общее образование осуществляется на безвозмездной основе. Ребенок вправе посещать муниципальный или государственный детский сад или школу бесплатно», — напомнил специалист.

Он добавил, что администрация учебной организации не имеет права требовать от родителей дополнительных финансовых трат, среди которых сдача денег на ремонт и подарки учителям.

По словам юриста, принудить родителей оплачивать подарки педагогическому составу к Новому году не может как детский сад или школа, так и родительский комитет. Все принятые им решения являются исключительно рекомендательными, а взносы делаются только добровольно.

Эксперт отметил, что в случае принуждения или применения мер давления, среди которых порицание или травля ребенка, родители имеют право обратиться с жалобой в органы прокуратуры.

Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов до этого говорил, что искусственный интеллект может помочь с выбором новогодних подарков. По словам специалиста, ИИ меняет логику выбора презентов, ставя в центр внимания не товар, а самого человека.

Ранее россиянам рассказали, какие подарки учителям могут расценить как взятку.

