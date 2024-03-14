Российского ветеринара осудят по делу о сибирской язве

В Воронежской области 43-летняя бывшая ветеринар предстанет перед судом по делу о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в августе 2023 года женщина, будучи сотрудницей отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного контроля на рынках БУ ВО «Воронежская городская станция по борьбе с болезнями животных», допустила до распространения на городском рынке мясо животного, зараженного сибирской язвой.

Житель Панинского района забил единицу крупного рогатого скота из личного подсобного хозяйства с нарушениями санитарных правил, не предоставил животное для профилактического и предубойного осмотра. Также животному не была сделана вакцинация от опасной болезни, проводившаяся в апреле 2023 года. Полученное мясо было продано перекупщикам, которые реализовали его через знакомых на городском рынке.

Ветеринар, как утверждает следствие, знала об отсутствии у мяса сопроводительной документации и допустила его до распространения. В продукте был в последствии обнаружен возбудитель сибирской язвы.

На предварительном следствии бывшая ветеринар признала вину в полном объеме.

Ранее россиянина осудили за продажу конины, зараженной сибирской язвой.