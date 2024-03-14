Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российского ветеринара осудят по делу о сибирской язве

СК: в Воронежской области ветеринара осудят по делу о сибиркой язве

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Воронежской области 43-летняя бывшая ветеринар предстанет перед судом по делу о халатности. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в августе 2023 года женщина, будучи сотрудницей отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного контроля на рынках БУ ВО «Воронежская городская станция по борьбе с болезнями животных», допустила до распространения на городском рынке мясо животного, зараженного сибирской язвой.

Житель Панинского района забил единицу крупного рогатого скота из личного подсобного хозяйства с нарушениями санитарных правил, не предоставил животное для профилактического и предубойного осмотра. Также животному не была сделана вакцинация от опасной болезни, проводившаяся в апреле 2023 года. Полученное мясо было продано перекупщикам, которые реализовали его через знакомых на городском рынке.

Ветеринар, как утверждает следствие, знала об отсутствии у мяса сопроводительной документации и допустила его до распространения. В продукте был в последствии обнаружен возбудитель сибирской язвы.

На предварительном следствии бывшая ветеринар признала вину в полном объеме.

Ранее россиянина осудили за продажу конины, зараженной сибирской язвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами