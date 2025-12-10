На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Амурской области отец избил и связал пьяную дочь-подростка

В Амурской области отец отделался условным сроком за избиение дочери
В Амурской области суд вынес условный приговор мужчине, который в состоянии опьянения жестоко избил и лишил свободы свою 14-летнюю дочь. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в июне 2025 года в селе Красное. Мужчина, будучи пьяным, находился дома, когда вечером вернулась его нетрезвая дочь. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого отец начал избивать девочку: наносил удары руками и ногами по голове и телу, связал ей руки веревкой, ударил лицом о стену и бросил в нее компьютерное кресло.

Выйти из дома подросток смогла только утром. Она добежала до соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь. Амурчанин был признан виновным в незаконном лишении свободы с применением насилия и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Он обязан встать на учет, не менять место жительства без уведомления и регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Ранее в Новосибирской области отец-одиночка избивал дочь-четвероклассницу за непослушание.

