Отчим засыпал перец в рот и под веки пасынку, заставляя его признаться в краже

В Гомельской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подвергшего девятилетнего пасынка истязаниям, подозреваемый пытался заставить ребенка сознаться в краже. Об этом сообщает «БелТа».

По данным следствия, житель Жлобина, заподозрив пасынка в краже кошелька у матери, повалил его на кровать и заставил старшего брата удерживать пострадавшего. Сначала он засыпал мальчику в рот острый красный перец, а затем продолжил пытку, засыпав перец под веки обоих глаз ребенка.

Все происходило в присутствии других членов семьи, при этом мать мальчика, находившаяся в соседней комнате, не отреагировала на истязание. По решению местных органов опеки мальчика изъяли из семьи. Действия обвиняемого квалифицированы как истязание несовершеннолетнего, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Ингушетии мать пять лет держала взаперти дочь и избивала ее. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Помимо этого, она выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в Якутии мать и отчим два года избивали ребенка.