Запаниковавший пассажир сорвал рейс, открыв дверь самолета перед самым взлетом

В США пассажира с психическим расстройством задержали за панику на борту
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В США пассажир запаниковал и открыл дверь аварийного выхода самолета, сорвав вылет рейса. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел во вторник, 25 ноября, в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. 48-летний Йоханнес Ван Хеертум, который должен был лететь рейсом авиакомпании KLM в Амстердам, уже находился на борту, когда у него начался приступ психического расстройства.

Во время руления лайнера Ван Хеертум решил, что у другого пассажира имеется при себе оружие, и запаниковал. Взволнованный мужчина сначала позвонил в службу 911, а затем открыл дверь аварийного выхода, развернув надувной трап на одну из взлетно-посадочных полос аэропорта. Вылет рейса был отменен, и воздушное судно вернулось на стоянку.

Слишком мнительного пассажира задержали прибывшие на борт полицейские. После того, как сотрудники скорой помощи осмотрели Ван Хеертума, ему были предъявлены обвинения в безрассудном поведении, нанесении ущерба имуществу второй степени и воспрепятствовании мерам безопасности. Сейчас мужчина находится в окружной тюрьме без права внесения залога.

Ранее пассажир отказался лететь в последний момент и вынудил пилотов вернуться на стоянку.

