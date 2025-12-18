На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рост числа детей с аутизмом объяснили недостаточной профилактикой

Депутат Буцкая: откладывание беременности повышает риск мутаций у ребенка
true
true
true
close
IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Россиянкам следует задуматься о здоровье будущих детей, приняв меры на этапе планирования и беременности. В частности, рождение ребенка нельзя откладывать на поздний возраст, так как это повышает риск мутаций, а также следует отказаться от искусственного вскармливания, заявила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Это вопрос медицины, профилактики! Есть возможности предотвращения большинства заболеваний, если не откладывать рождение ребенка, не дожидаться, пока и у женщины появятся болезни, и мутации у ребенка. Это связано с возрастом мамы и папы», — убеждена депутат.

Кроме того, она отметила важность прохождения полного цикла созревания в период беременности, подчеркнув, что рождение недоношенных детей – это риск, а таковых сегодня, по статистике, порядка 5%. Именно естественное вскармливание в данном случае позволяет завершить созревание ребенка, так как в грудном молоке есть все необходимые элементы, подчеркнула Буцкая. По ее мнению, такие болезни, как аутизм, аллергия, сахарный диабет и ожирение напрямую связаны с введением искусственного вскармливания детей.

Также парламентарий напомнила о существовании специализированных центров, в которые можно обратиться для своевременного выявления заболевания и постановки диагноза. Всего в России работают порядка 7 тыс. таких центров, в которые родители могут обратиться, если у них есть вопросы к развитию ребенка, заключила депутат.

Напомним, до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России отмечен существенный рост числа детей, у которых диагностирован аутизм. В 2018 году, по информации Минздрава, диагноз был поставлен 31 685 детям. Согласно статистике Росстата, к концу 2024 года число выявленных случаев среди детей от 0 до 14 лет достигло 76 096. Среди возможных причин называются более поздний возраст родителей, а также перинатальные факторы, включая низкую массу тела при рождении, осложнения во время беременности и недоношенность.

Ранее россиянам объяснили, как вырастить из ребенка с аутизмом гения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами