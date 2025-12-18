В Госдуме рост числа детей с аутизмом объяснили недостаточной профилактикой

Россиянкам следует задуматься о здоровье будущих детей, приняв меры на этапе планирования и беременности. В частности, рождение ребенка нельзя откладывать на поздний возраст, так как это повышает риск мутаций, а также следует отказаться от искусственного вскармливания, заявила в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Это вопрос медицины, профилактики! Есть возможности предотвращения большинства заболеваний, если не откладывать рождение ребенка, не дожидаться, пока и у женщины появятся болезни, и мутации у ребенка. Это связано с возрастом мамы и папы», — убеждена депутат.

Кроме того, она отметила важность прохождения полного цикла созревания в период беременности, подчеркнув, что рождение недоношенных детей – это риск, а таковых сегодня, по статистике, порядка 5%. Именно естественное вскармливание в данном случае позволяет завершить созревание ребенка, так как в грудном молоке есть все необходимые элементы, подчеркнула Буцкая. По ее мнению, такие болезни, как аутизм, аллергия, сахарный диабет и ожирение напрямую связаны с введением искусственного вскармливания детей.

Также парламентарий напомнила о существовании специализированных центров, в которые можно обратиться для своевременного выявления заболевания и постановки диагноза. Всего в России работают порядка 7 тыс. таких центров, в которые родители могут обратиться, если у них есть вопросы к развитию ребенка, заключила депутат.

Напомним, до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в России отмечен существенный рост числа детей, у которых диагностирован аутизм. В 2018 году, по информации Минздрава, диагноз был поставлен 31 685 детям. Согласно статистике Росстата, к концу 2024 года число выявленных случаев среди детей от 0 до 14 лет достигло 76 096. Среди возможных причин называются более поздний возраст родителей, а также перинатальные факторы, включая низкую массу тела при рождении, осложнения во время беременности и недоношенность.

