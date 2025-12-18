Девушке пробили голову во время ужина в ресторане на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел 13 декабря в ресторане Bosco Prive, который находится в ГУМе. Полину посадили за ближайший к роялю столик. Девушка почувствовала сильный удар по затылку, когда изучала меню.

«Я в шоковом состоянии, ничего не понимаю, хватаюсь за голову и понимаю, что истекаю кровью», — говорит пострадавшая.

Она считает, что во всем виноват пианист, который открывал крышку рояля. Работники ресторана предложили посетительнице обработать рану водкой «Онегин» и вызвали скорую.

В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Полине зашили рану. После того, как пострадавшая обратилась в полицию, с ней связался представитель ресторана и предложил «комплемент и скидку на следующий визит».

Ранее повар московского ресторана ударил мужчину трубой по голове.