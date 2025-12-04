Повар московского ресторана ударил мужчину трубой по голове

В Москве повара арестовали за нападение на мужчину с трубой

В Москве 40-летнего повара арестовали по подозрению в нападении на мужчину с трубой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на улице Петровка. Работник ресторана вышел через служебный вход и заметил мужчину и женщину, которые ссорились. После его вмешательства женщина зашла в заведение, а ее спутник остался на улице.

Через какое-то время мужчина также попытался войти в ресторан и ударил ногой по окну. В ответ повар взял трубу от жалюзи, догнал его и ударил его по голове.

Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, фигурант заключен под стражу.

