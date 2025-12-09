На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснила, как решить конфликт с проблемным коллегой

HRD Бахтина: на проблемного коллегу можно пожаловаться в HR-отдел или начальству
Shutterstock

При конфликтной ситуации в рабочем коллективе из-за проблемного коллеги нужно начать со спокойного разговора с ним. Важно обсудить свои претензии и попытаться прийти к общему решению. Если это не помогает, то следующий этап – обращение в специализированные отделы компании или к руководству, рассказала 360.ru HRD в диджитал-агентстве RTA Ольга Бахтина.

По словам специалиста, при личной беседе с коллегой нужно ссылаться на нормативные акты, которые регулируют поведение сотрудников в офисе. Найти их можно на сайте компании или в HR-отделе. Кроме того, можно выстраивать свои аргументы на базе Трудового кодекса – например, о запрете дискриминации, гарантиях безопасных условий труда и так далее.

Если беседа с проблемным коллегой не решила конфликт не помогла, то нужно приступить к следующему этапу – обратиться в HR-отдел, службу охраны труда или к непосредственному руководителю. Причем можно сделать это в форме коллективной жалобы, указав в ней конкретную причину.

«Например, в случае с резкими запахами и аллергиями на них вы можете смело обращаться в службу по охране труда, в случае шумного или агрессивного поведения коллеги — к HR-специалисту или напрямую к руководителю», — заключила специалист.

Ранее компаниям посоветовали инвестировать в конфликты между сотрудниками.

