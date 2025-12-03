На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичка забеременела, проходив девять дней с использованным презервативом внутри

В Москве женщина девять дней проходила с использованным презервативом внутри
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Москвы забеременела после того, как партнер оставил внутри ее половых органов презерватив. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, у женщины ухудшилось самочувствие, в беседе с медиками она жаловалась на боль ниже живота. Во время обследования врачи обнаружили внутри у пациентки контрацептив.

«Оказалось, что за девять дней до этого у нее был половой контакт», – сообщается в публикации.

Инородный предмет стал причиной появления инфекции и нарушения менструального цикла. Позже женщина сделала анализы и выяснилось, что она беременна.

До этого в Подмосковье врачи спасли 48-летнего мужчину с десятисантиметровой луковицей в заднем проходе. Он не объяснил, как овощ оказался внутри. Предмет успешно извлекли, жизни мужчины ничто не угрожает.

По словам специалистов, если бы пациент не обратился за помощью, овощ мог вызвать разрыв внутренних органов и возникновение инфекции.

Ранее женщина попыталась спрятать наркотики внутри своей собаки.

