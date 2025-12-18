На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киберэксперт объяснил, в каком случае Roblox вернется в Россию

Киберэксперт Раевский: Roblox вернется в Россию в случае соответствия требованиям
true
true
true
close
Ilya Moskovets/Global Look Press

Игровая платформа Roblox может быть разблокирована на территории России только после того, как выполнит определенные условия. Об этом в разговоре с aif.ru сообщил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Специалист объяснил, что Roblox должен соответствовать российскому законодательству.

«Если заблокированная платформа будет соответствовать требованиям российского законодательства, то ее могут и вернуть», — сказал киберэксперт.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового распространения многочисленного количества материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только. При этом ранее Роскомнадзор неоднократно направлял требования по обеспечению безопасности детей на платформе.

Руководство Roblox обратилось в РКН, заявив о готовности к взаимодействию с целью принятия мер, нужных для удаления деструктивной и опасной информации, а также пресечения преступных действий.

Ранее психолог объяснила, почему ребенок постоянно сидит в телефоне.

