Врачи назвали способы, которые помогут в борьбе с целлюлитом

В борьбе с целлюлитом прежде всего наладить питание и обеспечить пятиразовый прием пищи небольшими порциями, чтобы равномерно сжигать калории. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«В рационе должны доминировать клетчатка и белки, а соль и быстрые углеводы — уйти на второй план. Лучшим продуктом против целлюлита признана петрушка. Также рекомендуется заменить желтые сорта сыра на белые маложирные», — отметили в сообщении.

Кроме того, можно делать ультразвуковой массаж, который будет стимулировать мышцы и лимфу одновременно. Похудеть и избавиться от отеков поможет лимфодренаж и прессотерапия, добавили специалисты.

Врач-дерматолог, практикующий косметолог Ирина Орлова до этого говорила, что ручной массаж является наиболее эффективным способом борьбы с целлюлитом. Она уточнила, что он поможет активизировать микроциркуляцию, процедуру можно выполнять дома при помощи щеток и силиконовых банок. Усилить эффект массажа могут теплоактивные кремы с перцем или камфорой, однако, использовать их нужно осторожно, заключила врач.

