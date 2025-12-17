На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы эффективные способы сделать целлюлит менее заметным

Врач Косенко: сделать целлюлит менее выраженным поможет регулярный домашний уход
Shutterstock

Полностью избавиться от целлюлита крайне сложно, однако сделать его менее заметным можно благодаря правильному уходу. Об этом kp.ru рассказала врач превентивной медицины Елена Косенко.

«Сделать проявления целлюлита менее выраженными можно, сосредоточившись на улучшении тонуса, увлажненности и микроциркуляции кожи», — рассказала специалист.

По ее словам, главную роль в борьбе с целлюлитом играет регулярный домашний уход. С помощью контрастного душа можно улучшить кровообращение, а стимулировать лимфоток удастся благодаря самомассажу. Помимо этого, увлажняющие средства будут поддерживать упругость кожи. Также врач посоветовала 1-2 раза в неделю делать мягкое скрабирование.

Не менее важно соблюдать простые базовые правила, такие как регулярная физическая активность и достаточное употребление воды. Эксперт добавила, что укрепить мышцы и визуально выравнять кожу помогут упражнения для бедер и ягодиц. Заметного эффекта удастся добиться благодаря системному подходу.

До этого эксперты рассказали, что основными причинами возникновения целлюлита являются гормональные изменения, стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни. Неровности на коже могут также появиться в результате нарушения кровотока, нехватки коллагена и застоя жидкости.

Ранее россиянам назвали главные ошибки новогоднего застолья, которые вредят фигуре.

