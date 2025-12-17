На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки

ГД одобрила закон об электронном студенческом билете и зачетной книжке
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, которым по всей России вводятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Об этом сообщает ГД РФ на официальном сайте.

Как отмечается, студенты вузов, ординаторы и аспиранты смогут получить доступ к электронным студенческим билетам и зачетным книжкам через электронные информационные ресурсы своего учебного заведения, портал госуслуг, а также через мессенджер МАХ. На сайте нижней палаты парламента также сообщается, что при желании обучающиеся смогут оформить документы в бумажном виде. Также уточняется, что законодательная новелла не распространяется на студентов вузов, связанных с обороной и безопасностью.

До этого Росмолодежь распределила 899 млн руб. грантов среди вузов. Как отмечается, вузы подавали заявки с двухлетним планом мероприятий. Это позволило увязать студенческие инициативы с долгосрочным развитием молодежной среды. Всего профинансировано 336 проектов.

Ранее депутаты ГД одобрили закон об аптеках на колесах.

