На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ревнивец из Ростовской области получил пожизненный срок

В Ростовской области мужчина забил партнершу кувалдой и получил пожизненное
true
true
true
close
Shutterstock

Житель Ростовской области получил пожизненный срок за расправу над сожительницей и сокамерником. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Приговор был вынесен 40-летнему Станиславу Фощенко, который совершил первое преступление в апреле прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, тогда мужчина из ревности повредил автомобиль своей сожительницы, причинив значительный материальный ущерб.

Но уже 10 июня 2024 года в поселке Реконструктор Аксайского района Фощенко расправился с самой женщиной. Сначала он избил ее, затем привязал за ноги к автомобилю буксировочным тросом и протащил по дороге, после чего добил несколькими ударами кувалдой по голове.

Злоумышленник сбросил тело жертвы в овраг, пытаясь скрыть следы преступления, но был задержан. Уже находясь под стражей в СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, Фощенко во время конфликта расправился со своим сокамерником.

12 декабря 2025 года Ростовский областной суд признал его виновным. По совокупности преступлений мужчине назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее ревнивец из Ивановской области вывез жену на окраину деревне, где избил ее битой и порезал ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами