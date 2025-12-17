Ревнивец из Ростовской области получил пожизненный срок

Житель Ростовской области получил пожизненный срок за расправу над сожительницей и сокамерником. Об этом сообщается на сайте областного суда.

Приговор был вынесен 40-летнему Станиславу Фощенко, который совершил первое преступление в апреле прошлого года. Согласно материалам уголовного дела, тогда мужчина из ревности повредил автомобиль своей сожительницы, причинив значительный материальный ущерб.

Но уже 10 июня 2024 года в поселке Реконструктор Аксайского района Фощенко расправился с самой женщиной. Сначала он избил ее, затем привязал за ноги к автомобилю буксировочным тросом и протащил по дороге, после чего добил несколькими ударами кувалдой по голове.

Злоумышленник сбросил тело жертвы в овраг, пытаясь скрыть следы преступления, но был задержан. Уже находясь под стражей в СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области, Фощенко во время конфликта расправился со своим сокамерником.

12 декабря 2025 года Ростовский областной суд признал его виновным. По совокупности преступлений мужчине назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Ранее ревнивец из Ивановской области вывез жену на окраину деревне, где избил ее битой и порезал ножом.