Турист заблудился в джунглях и несколько недель выживал, питаясь корой и муравьями

В Таиланде спасли 19-летнего туриста из Британии, пропавшего две недели назад

Британский турист провел в тайских джунглях около двух недель, питаясь муравьями и древесной корой. Об этом пишет Metro.

По данным СМИ, 19-летний Лоуренс Сталлард Онор путешествовал по Таиланду и решил попасть в соседнюю Мьянму через закрытый пограничный пункт. Но попытка оказалась неудачной, и турист заблудился в лесу.

Мать Лоуренса боялась, что он мог стать жертвой одной из местных преступных группировок. К поискам иностранца подключились военные и местные жители, которые прочесывали джунгли, и в конце концов нашли его в удаленном буддийском храме в Канчанабури, неподалеку от границы с Мьянмой.

Молодой человек признался, что был вынужден собирать муравьев и кору деревьев, чтобы выжить. За это время он также прошел более 240 км вдоль реки Меконг. Он выглядел истощенным, но остался невредим.

