Мужчина отравил цианидом жену, которая пыталась с ним развестись

В США мужчина расправился с женой после известия о грядущем разводе
Asif Qureshi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Житель США отравил химикатами жену после получения документов о разводе. Об этом пишет CBS News.

Тело Алины Асиф, 46-летней матери троих детей из Лонг-Айленда, было найдено в ее доме 17 октября. Полиция считает, что преступление совершил муж жертвы, 53-летний Асиф Куреши, спустя несколько дней после того, как она подала на развод.

По предварительным данным, в день инцидента Асиф отвез семилетнюю дочь в школу и вернулся домой, где напал на жену. Алина должна была забрать ребенка после уроков, но не сделала этого, и старшая дочь пары обратилась в полицию. Было установлено, что у женщины возник приступ удушья из-за неизвестного химического вещества, которое, по мнению специалистов, похоже на цианид.

В 2023 году Алина уже подавала на развод, однако супруги помирились. В этом году женщина вновь решила развестись с мужем, который был фигурантом дела о домашнем насилии. Как уточняется, на его имя поступало несколько жалоб, включая угрозу отравления. Судья оставил обвиняемого под стражей без права на залог. Трое детей пары сейчас живут с родственниками.

Ранее мужчина получил пожизненное лишение свободы за отравление супруги свинцом.

