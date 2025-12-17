Доля рыночной ипотеки в России рекордно упала

Доля рыночной ипотеки в России достигла исторического минимума. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы все очень ждем, конечно, снижения ставки, потому что доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки», — сказал он.

По словам вице-премьера, количество выданных разрешений на строительство сократилось на фоне высокой ключевой ставки. Это, отмечает Хуснуллин, может привести к падению объема предложения жилья в 2028–2029 годах.

Он также заявил о необходимости взять на контроль отсрочки сроков ввода жилья, которые должны регулироваться на уровне регионов. По его словам, в случае возникновения проблем с выплатой штрафов застройщиками может возникнуть угроза их банкротства и, как следствие, недостроя. Хуснуллин заявил, что правительство готово выработать конкретный механизм для минимизации подобных рисков.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко пояснил «Газете.Ru», что отсрочка сроков строительства жилья может повлечь недовольство российских покупателей, что особенно актуально для людей с ипотечными кредитами.

Ранее стало известно, сколько россиян возьмут кредит при снижении ключевой ставки.