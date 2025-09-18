В Госдуме назвали риск переноса сроков строительства жилья

Отсрочка сроков строительства жилья может повлечь недовольство российских покупателей, что особенно актуально для людей с ипотечными кредитами. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко.

Так он прокомментировал заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что он не видит серьезных рисков в переносах застройщиками сроков ввода жилья в качестве антикризисной меры.

«Определенные риски в связи с таким решением все же могут существовать. Например, отсрочка сроков может повлечь недовольство покупателей, что особенно актуально для ипотечных заемщиков. Но важно понимать, что полная остановка строительства и полное банкротство предприятий при этом все равно куда более губительный сценарий. Также, удлинение сроков строительства может увеличить финансовую нагрузку на сами стройкомпании: ведь со временем растут затраты на материалы и рабочую силу. Но на этот случай как раз и предусматриваются иные меры поддержки отрасли. Вероятность негативных последствий несмотря на это я бы все равно оценивал как крайне низкую», — отметил Аксененко.

Он пояснил, что меры поддержки российского бизнеса и контроль со стороны государства позволяют минимизировать риски срыва проектов. В целом, предоставленная гибкость необходима для устойчивого развития отрасли и защиты интересов граждан, подчеркнул Аксененко.

Он призвал понимать, что решение о переносе сроков строительства было принято не на пустом месте, а в условиях экономической нестабильности (высокая ключевая ставка) и внешних санкций. Сегодня решение о сдвиге сроков вправо — это одна из важных антикризисных мер, подчеркнул депутат. По его словам, мера в первую очередь призвана позволить компаниям адаптироваться к изменяющимся условиям, избежать банкротств и обеспечить стабильность строительства.

«То есть, даже в ситуации с переносом сроков дома будут строиться — и это важнейшее условие. Речь не о заморозке строительных работ, не об их остановке. Не зря вице-премьер также отметил, что без заказов на строительство «если люди не будут вкладываться в стройку», обанкротиться может до трети девелоперов, а у них уже есть начатые проекты. Потенциальное банкротство для них обозначало бы неоконченные проекты по всей стране. И немаловажную роль в нынешнем положении дел сыграла долгое время висевшая на очень высокой позиции ключевая ставка: за год кратно выросли цены на работы и стройматериалы. Слава богу, сейчас она начала снижаться, но ЦБ уже пугает нас новыми заявлениями про очередной «перегрев» экономики. Искренне надеемся на снижение, а не увеличение ставки в ближайшем будущем», — заключил Аксененко.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке.