На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали риск переноса сроков строительства жилья

Депутат Аксененко: отсрочка сроков строительства жилья вызовет недовольство россиян
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Отсрочка сроков строительства жилья может повлечь недовольство российских покупателей, что особенно актуально для людей с ипотечными кредитами. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по строительству Александр Аксененко.

Так он прокомментировал заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о том, что он не видит серьезных рисков в переносах застройщиками сроков ввода жилья в качестве антикризисной меры.

«Определенные риски в связи с таким решением все же могут существовать. Например, отсрочка сроков может повлечь недовольство покупателей, что особенно актуально для ипотечных заемщиков. Но важно понимать, что полная остановка строительства и полное банкротство предприятий при этом все равно куда более губительный сценарий. Также, удлинение сроков строительства может увеличить финансовую нагрузку на сами стройкомпании: ведь со временем растут затраты на материалы и рабочую силу. Но на этот случай как раз и предусматриваются иные меры поддержки отрасли. Вероятность негативных последствий несмотря на это я бы все равно оценивал как крайне низкую», — отметил Аксененко.

Он пояснил, что меры поддержки российского бизнеса и контроль со стороны государства позволяют минимизировать риски срыва проектов. В целом, предоставленная гибкость необходима для устойчивого развития отрасли и защиты интересов граждан, подчеркнул Аксененко.

Он призвал понимать, что решение о переносе сроков строительства было принято не на пустом месте, а в условиях экономической нестабильности (высокая ключевая ставка) и внешних санкций. Сегодня решение о сдвиге сроков вправо — это одна из важных антикризисных мер, подчеркнул депутат. По его словам, мера в первую очередь призвана позволить компаниям адаптироваться к изменяющимся условиям, избежать банкротств и обеспечить стабильность строительства.

«То есть, даже в ситуации с переносом сроков дома будут строиться — и это важнейшее условие. Речь не о заморозке строительных работ, не об их остановке. Не зря вице-премьер также отметил, что без заказов на строительство «если люди не будут вкладываться в стройку», обанкротиться может до трети девелоперов, а у них уже есть начатые проекты. Потенциальное банкротство для них обозначало бы неоконченные проекты по всей стране. И немаловажную роль в нынешнем положении дел сыграла долгое время висевшая на очень высокой позиции ключевая ставка: за год кратно выросли цены на работы и стройматериалы. Слава богу, сейчас она начала снижаться, но ЦБ уже пугает нас новыми заявлениями про очередной «перегрев» экономики. Искренне надеемся на снижение, а не увеличение ставки в ближайшем будущем», — заключил Аксененко.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами