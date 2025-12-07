В ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов

В ХМАО ребенок проглотил 19 магнитов и попал в реанимацию

В Сургуте врачи спасли двухлетнего ребенка, который наглотался деталей магнитного конструктора, мальчик почти неделю провел в реанимации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

Ребенок был доставлен в больницу с высокой температурой и болями в животе, выяснилось, что несколько дней назад он играл с конструктором и проглотил мелкие магниты. В ходе обследования медики обнаружили скопление инородных тел в кишечнике.

«Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты», — сообщил глава департамента здравоохранения.

После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Ребенок продолжает лечение.

До этого в ХМАО годовалый ребенок проглотил булавку. Мать мальчика вовремя заметила, что сыну стало плохо и привезла ребенка в медицинское учреждение. Инородное тело застряло в бронхах, его удалось успешно извлечь.

Ранее московские хирурги спасли двухлетнего ребенка, проглотившего батарейку.