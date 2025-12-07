На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов

В ХМАО ребенок проглотил 19 магнитов и попал в реанимацию
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Паськов»

В Сургуте врачи спасли двухлетнего ребенка, который наглотался деталей магнитного конструктора, мальчик почти неделю провел в реанимации. Об этом в Telegram-канале сообщил глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

Ребенок был доставлен в больницу с высокой температурой и болями в животе, выяснилось, что несколько дней назад он играл с конструктором и проглотил мелкие магниты. В ходе обследования медики обнаружили скопление инородных тел в кишечнике.

«Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты», — сообщил глава департамента здравоохранения.

После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Ребенок продолжает лечение.

До этого в ХМАО годовалый ребенок проглотил булавку. Мать мальчика вовремя заметила, что сыну стало плохо и привезла ребенка в медицинское учреждение. Инородное тело застряло в бронхах, его удалось успешно извлечь.

Ранее московские хирурги спасли двухлетнего ребенка, проглотившего батарейку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами