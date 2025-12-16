В Госдуме раскрыли, могут ли разрешить доставлять алкоголь на дом

Член профильного комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил против идеи возможности заказа алкоголя в сервисах доставки продуктов с подтверждением возраста через мессенджеры. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru», комментируя идею парламентариев разрешить подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями через национальный мессенджер Max.

«Я все-таки сторонник максимальных ограничений в употреблении алкоголя. Поэтому считаю, что дополнительные возможности для спонтанного приобретения алкоголя — нежелательные. Я против доставки алкоголя, потому что [заказать могут] какие-то компании детей, где среди них есть один подросток восемнадцатилетний, а распивать они будут все вместе. Мне кажется, нежелательная механика», — сказал он.

Подтверждение личности через мессенджер может добраться до бронирования гостиниц и покупки билетов в театры, что будет удобно для россиян, считает Свинцов.

«Все, что связано с доставкой алкоголя, я категорически против, а что касается просто подтверждения возраста через «Госуслуги», через мессенджеры — могу поддержать, это удобно. И когда наши граждане к этому привыкнут, это будет вдвойне удобно, потому что можно и в гостинице заселяться, и билеты покупать. Вы знаете, что билеты в театры купить без подтверждения паспорта сложно. А так, это просто будет в один клик — в мессенджере с автоматическим подтверждением», — заявил парламентарий.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Госдуме предложили через национальный мессенджер Max, который привязан к порталу «Госуслуги», подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Поправка была внесена ко второму чтению закона о блокировке сайтов с продажей табака. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что предъявить мессенджер вместо паспорта можно будет при покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий.

