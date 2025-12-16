На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли, могут ли разрешить доставлять алкоголь на дом

Депутат Свинцов выступил против идеи заказа алкоголя на дом
true
true
true
close
santypan/Shutterstock/FOTODOM

Член профильного комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов выступил против идеи возможности заказа алкоголя в сервисах доставки продуктов с подтверждением возраста через мессенджеры. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru», комментируя идею парламентариев разрешить подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями через национальный мессенджер Max.

«Я все-таки сторонник максимальных ограничений в употреблении алкоголя. Поэтому считаю, что дополнительные возможности для спонтанного приобретения алкоголя — нежелательные. Я против доставки алкоголя, потому что [заказать могут] какие-то компании детей, где среди них есть один подросток восемнадцатилетний, а распивать они будут все вместе. Мне кажется, нежелательная механика», — сказал он.

Подтверждение личности через мессенджер может добраться до бронирования гостиниц и покупки билетов в театры, что будет удобно для россиян, считает Свинцов.

«Все, что связано с доставкой алкоголя, я категорически против, а что касается просто подтверждения возраста через «Госуслуги», через мессенджеры — могу поддержать, это удобно. И когда наши граждане к этому привыкнут, это будет вдвойне удобно, потому что можно и в гостинице заселяться, и билеты покупать. Вы знаете, что билеты в театры купить без подтверждения паспорта сложно. А так, это просто будет в один клик — в мессенджере с автоматическим подтверждением», — заявил парламентарий.

До этого издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Госдуме предложили через национальный мессенджер Max, который привязан к порталу «Госуслуги», подтверждать возраст при покупке алкоголя, энергетиков и других товаров с возрастными ограничениями. Поправка была внесена ко второму чтению закона о блокировке сайтов с продажей табака. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что предъявить мессенджер вместо паспорта можно будет при покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг получит доступ к данным системы «Мир» и СБП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами