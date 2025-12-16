Дом семьи завалили чужими посылками

Семья из Вашингтона пожаловалась на массовые ошибки при доставке заказов Amazon: за последние шесть месяцев к их дому привезли более 100 посылок, предназначенных для близлежащего отеля, пишет UPI.

По словам жительницы района, представившейся только как Бриттани, посылки предназначались гостям отеля Arlo, расположенного примерно ев километре от ее дома. Она предполагает, что при оформлении заказов клиенты отеля по ошибке выбирали ее адрес, который, как утверждается, отображается в списке вариантов Amazon перед адресом гостиницы.

«Нам привозили все — от корма для кошек и витаминов до бензопилы», — рассказала Бриттани.

В одном из случаев гость отеля сам пришёл за посылкой, однако семья не стала вступать в контакт и не открывала дверь.Как пояснила женщина, адрес дома отличается от адреса отеля всего одной буквой. Это, по ее мнению, и стало причиной регулярных ошибок доставки.

Ситуацию усугубляют поздние визиты незнакомцев: нередко люди приходят за посылками после 20:00, что создает дискомфорт, особенно с учетом того, что в семье есть маленький ребенок.

В компании Amazon заявили, что знают о проблеме, проводят проверку и работают над ее устранением.

