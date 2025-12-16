На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дом семьи завалили чужими посылками

UPI: в США дом семьи завалили чужими посылками с Amazon
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Семья из Вашингтона пожаловалась на массовые ошибки при доставке заказов Amazon: за последние шесть месяцев к их дому привезли более 100 посылок, предназначенных для близлежащего отеля, пишет UPI.

По словам жительницы района, представившейся только как Бриттани, посылки предназначались гостям отеля Arlo, расположенного примерно ев километре от ее дома. Она предполагает, что при оформлении заказов клиенты отеля по ошибке выбирали ее адрес, который, как утверждается, отображается в списке вариантов Amazon перед адресом гостиницы.

«Нам привозили все — от корма для кошек и витаминов до бензопилы», — рассказала Бриттани.

В одном из случаев гость отеля сам пришёл за посылкой, однако семья не стала вступать в контакт и не открывала дверь.Как пояснила женщина, адрес дома отличается от адреса отеля всего одной буквой. Это, по ее мнению, и стало причиной регулярных ошибок доставки.

Ситуацию усугубляют поздние визиты незнакомцев: нередко люди приходят за посылками после 20:00, что создает дискомфорт, особенно с учетом того, что в семье есть маленький ребенок.

В компании Amazon заявили, что знают о проблеме, проводят проверку и работают над ее устранением.

Ранее мужчина заказал себе подарок из Китая и получил существо с восемью лапами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами