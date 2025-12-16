Стало известно, сколько россиян покупают детям на Новый год детское шампанское

Большинство россиян предпочитают не покупать своим детям на праздники детское шампанское, отдавая предпочтение другим напиткам. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 70% респондентов никогда не покупают своему ребенку детское шампанское. Опрошенные заявили, что существует множество более вкусных и даже полезных напитков.

Другие 28% участников опроса признались, что покупают на новогодние праздники детское шампанское. Эти россияне считают, что этот напиток является просто необычной газировкой, в которой нет ничего страшного.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

До этого результаты исследования коммуникационного агентства FAVES Communications показали, что накануне Нового года каждого второго опрошенного россиянина особенно сильно раздражают мнимая выгода от брендов, фальшивые скидки и акции с дорогими призами, которые невозможно выиграть.

Ранее стало известно, какие подарки на Новый год больше всего бесят россиян.