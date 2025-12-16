На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян покупают детям на Новый год детское шампанское

kp.ru: 28% россиян покупают своим детям на праздники детское шампанское
true
true
true
close
Shutterstock

Большинство россиян предпочитают не покупать своим детям на праздники детское шампанское, отдавая предпочтение другим напиткам. Это следует из итогов опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 70% респондентов никогда не покупают своему ребенку детское шампанское. Опрошенные заявили, что существует множество более вкусных и даже полезных напитков.

Другие 28% участников опроса признались, что покупают на новогодние праздники детское шампанское. Эти россияне считают, что этот напиток является просто необычной газировкой, в которой нет ничего страшного.

Оставшиеся 2% проголосовали за вариант «другое».

До этого результаты исследования коммуникационного агентства FAVES Communications показали, что накануне Нового года каждого второго опрошенного россиянина особенно сильно раздражают мнимая выгода от брендов, фальшивые скидки и акции с дорогими призами, которые невозможно выиграть.

Ранее стало известно, какие подарки на Новый год больше всего бесят россиян.

