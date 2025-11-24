На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионер выиграл в лотерею $3,8 млн и решил скрыть это от жены

SCMP: 66-летний японец выиграл в лотерею $3,8 млн, скрыв это от жены
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Японии 66-летний пенсионер выиграл в лотерею $3,8 млн, но решил скрыть это от своей супруги — из-за ее крайней бережливости и жесткого контроля над семейными финансами, пишет South China Morning Post.

Супруги живут в Токио, получая совместную пенсию в $1900 в месяц. Несмотря на стабильный доход, высокие расходы на жизнь и обучение двух детей оставили пару без финансовой подушки. Мужчина проводил дни, читая газету в кофейне, и регулярно покупал лотерейные билеты — пока однажды не узнал о крупном выигрыше.

Вместо разговора с женой японец сообщил ей лишь о выигрыше в $32 тысячи и сослался на необходимость ремонта дома. Получив деньги, пенсионер тайно купил роскошный автомобиль и активно путешествовал по стране. Чтобы не вызвать подозрений, он хранил машину на подземной парковке, продолжал носить старую одежду и избегал знакомых.

Однако тайная роскошная жизнь принесла ему не радость, а одиночество и чувство вины.

«Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но легкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь», — признался он.

В итоге он обратился к финансовому консультанту и вложил все оставшиеся средства в страховые программы, указав жену и детей в качестве бенефициаров.

Ранее британец выиграл в лотерею £1 млн и потратил часть денег на паровозика Томаса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами