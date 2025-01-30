Сотрудница российского банка оформляла на клиентов кредиты без их ведома

В Астрахани сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома

В Астрахани в отношении 34-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ — женщина, будучи сотрудницей банка, оформляла на клиентов займы, а деньги забирала себе. Об этом сообщает «МВД Медиа».

От действий злоумышленницы пострадали трое мужчин. Первой жертвой стал 63-летний житель Камызякского района. Он обратился в банк, чтобы вернуть страховку по выплаченному кредиту. Сотрудница провела необходимую операцию, но после этого воспользовалась личными данными мужчины: оформила на него кредитку и взяла займ на 600 тысяч рублей. Аналогичные махинации женщина провернула с 67-летним пенсионером, который подал заявку на рефинансирование кредита. Третьей жертвой стал мужчина, обратившийся в банк для закрытия действующей кредитки.

Общая сумма ущерба, причиненного трем астраханцам, составила около 900 тысяч рублей.

Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде сотрудница банка украла у пожилых клиентов 690 тыс. рублей.