Православный активист предложил запретить детям создавать аккаунты без авторизации родителей

Несовершеннолетние должны иметь доступ к соцсетям только через учетную запись на «Госуслугах», привязанную к аккаунту родителя. С таким предложение в беседе с «Газетой.Ru» выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов.

«Наша общая задача — сделать все, чтобы такие трагедии не повторялись. Мы должны задуматься не только о наказании виновного, но и о корнях зла. А корни эти — в той безнравственной информационной среде, в которой сегодня растут дети. Социальные сети и закрытые интернет-сообщества превратились в рассадник жестокости, цинизма и вседозволенности, где человеческая жизнь обесценивается, а страдания становятся развлечением», — заявил Иванов.

По его мнению, виртуальный мир для многих подростков стал реальнее окружающей жизни, вытеснив традиционные ценности семьи, веры и сострадания.

«Дети погружены в пространство, где нет авторитета родителей и учителей, где они сталкиваются с контентом, пропагандирующим насилие и извращенные идеалы. Зачастую родители даже не подозревают, в каких группах состоит их ребенок, что он смотрит и с кем общается. Такая бесконтрольность ведет к страшным последствиям, что мы и увидели сегодня. Поэтому мы настаиваем на необходимости введения правила, согласно которому доступ к соцсетям и подобным платформам для несовершеннолетних должен осуществляться исключительно через подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», привязанную к аккаунту родителя или законного представителя. Это позволит взрослым видеть, на какие ресурсы подписан ребенок, в каких группах состоит, с кем ведет переписку. Цель — не тотальная слежка, а возвращение родителям законного права и обязанности знать, чем живет их сын или дочь в интернете, и вовремя пресекать опасные влияния», — пояснил активист

Он добавил, что подобная мера стала бы важным шагом к созданию защищенной цифровой среды для подрастающего поколения.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

