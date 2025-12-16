Губернатор Подмосковья обратился к журналистам после атаки на школу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к представителям СМИ после нападения на школу в Одинцово и призвал ответственно подходить к публикации материалов с места трагедии.

«Перед тем, как публиковать видео с места трагедии — важно понять, имеет ли это какое-то отношение к вашей профессии», — подчеркнул он.

Так он прокомментировал появившиеся в раде СМИ кадры в том числе с камеры самого нападавшего мальчика. На видео он подробно снял все: от подготовки до нападения на учеников. Мальчик запечатлел, как ходил по коридорам и классам, пугая и нападая на детей. По словам губернатора, распространение подобных видео может нарушать закон и причинять дополнительную боль семье мальчика, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Глава региона добавил, что произошедшее в Одинцово стало проявлением крайней жестокости и тяжелым ударом для всего Подмосковья. Он отметил, что новости о случившемся вызывают страх у родителей, а переживания семьи невыжившего 11-летнего мальчика невозможно представить.

Воробьев отметил, что власти региона скорбят вместе с близкими ребенка и готовы оказать им всю необходимую помощь. Также он заявил о необходимости детально проанализировать причины трагедии и принять меры, чтобы подобные события больше не повторялись.

