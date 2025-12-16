На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ставропольчанку обвинили в оправдании терроризма

СК: в Ставрополе женщину обвинили в публичном оправдании терроризма
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ставрополе в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в 2023 году 50-летняя женщина оставила комментарий под публикацией на общедоступной странице в одном из мессенджеров. Содержание сообщения, как считают следственные органы, оправдывало насильственные и террористические действия.

Ставропольчанке вменяют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 205.2 УК РФ. В ходе расследования она признала вину и раскаялась в содеянном. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Керчи арестовали бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, которого обвиняют в призывах атаковать Красную площадь с помощью беспилотных летательных аппаратов во время проведения Парада Победы.

Ранее россиянка агитировала людей вступать в секту.

