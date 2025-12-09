Россиянка агитировала людей вступать в секту, ее арестовали

В Саратове жительница поселка Светлый участвовала в собраниях международного движения «АллатРа» (организация признана нежелательной и экстремистской, запрещена на территории РФ), оно является сектой. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов 24».

Установлено, что женщина распространяла книги и листовки запрещенной организации, в том числе через интернет.

Она призывала других присоединиться к организации и перечисляла деньги на его нужды даже после того, как оно было признано экстремистским. Женщину задержали, она была признана виновной по делу о финансировании экстремистской организации.

Суд приговорил обвиняемую к 240 часам обязательных работ.

