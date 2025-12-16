На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности задержания напавшего на школу в Московской области

Осторожно, Москва: напавшего на одинцовскую школу ученика вывели в наручниках
Telegram-канал SHOT

Подростка, который устроил нападение на школу в Одинцово Московской области вывели из здания в наручниках. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Школу проверяют на наличие взрывного устройства, утверждают журналисты.

«Сейчас силовики будут осматривать и открывать кабинеты школы. Поступила информация о взрывном устройстве, которое может находиться в школе, на месте вызвали кинологов», — сказано в посте.

16 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что подростка, напавшего с ножом на Успенскую школу в подмосковном поселке Горки-2, задержали. Кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ. Предварительно, заложник не пострадал.

Предварительно, нападение на учеников совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. В результате его действий пострадали не менее четырех человек, включая охранника. Количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате нападения один ребенок не выжил.

Детей из школы эвакуировали, часть из них вышла из школы самостоятельно. На месте находятся несколько скорых, сотрудники силовых подразделений.

Ранее россиянин под наркотиками напал на сожительницу с двумя ножами и поджег квартиру.

