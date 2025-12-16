Появились подробности задержания напавшего на школу в Московской области

Подростка, который устроил нападение на школу в Одинцово Московской области вывели из здания в наручниках. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Школу проверяют на наличие взрывного устройства, утверждают журналисты.

«Сейчас силовики будут осматривать и открывать кабинеты школы. Поступила информация о взрывном устройстве, которое может находиться в школе, на месте вызвали кинологов», — сказано в посте.

16 декабря Telegram-канал SHOT сообщил, что подростка, напавшего с ножом на Успенскую школу в подмосковном поселке Горки-2, задержали. Кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ. Предварительно, заложник не пострадал.

Предварительно, нападение на учеников совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. В результате его действий пострадали не менее четырех человек, включая охранника. Количество пострадавших уточняется. По предварительным данным, в результате нападения один ребенок не выжил.

Детей из школы эвакуировали, часть из них вышла из школы самостоятельно. На месте находятся несколько скорых, сотрудники силовых подразделений.

