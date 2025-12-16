На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Готовившие подрыв нефтепровода «Дружба» подростки попали на видео

ФСБ опубликовала кадры допроса подростков, планировавших взорвать нефтепровод
ФСБ обнародовала кадры с задержанными в Липецкой области подростками, которые признались в подготовке диверсии и поджогах. Об этом сообщает ТАСС, публикуя соответствующее видео спецслужбы.

По словам одного из фигурантов, он сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию кураторов поджигал релейные шкафы и трансформаторные будки.

«В планах были поджоги локомотивов. И недавнее задание, которое нам как раз поручили, — это подрыв газовых труб», — рассказал один из задержанных.

В ФСБ уточнили, что подобные показания дали и остальные задержанные. По словам несовершеннолетних, самодельное взрывное устройство они должны были забрать по координатам, полученным от куратора СБУ.

Оперативники ранее задержали четверых подростков от 14 до 17 лет, которые готовили подрыв на наземном участке магистрального нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе по заданию украинских спецслужб. По данным следствия, подростки связались через мессенджер Telegram с лицами, действовавшими в интересах СБУ. Им предложили за деньги совершить диверсию, однако осуществить задуманное им не удалось — подозреваемых по горячим следам задержали сотрудники ФСБ. По факту преступления СК возбудил уголовное дело о приготовление к диверсии, максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки.

