Россиянам рассказали, как управлять страхом

Профессор Борисовна: управлять страхом можно с помощью алгоритмов саморегуляции
Shutterstock

Страх является базовой эволюционной программой, которой можно управлять. Бороться с этим чувством помогут простые методы. Об этом Life рассказала доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Борисовна.

По словам специалиста, страх — адаптивный механизм выживания, проявляющийся в трех основных реакциях: «бей» (агрессивная оборона), «беги» (избегание) и «замри» (оцепенение). При этом такие реакции не работают одновременно. Профессор объяснила, что выбор зависит от индивидуальных особенностей и контекста ситуации.

Она также подчеркнула, что необходимо отличать страх, который всегда имеет конкретный объект, от тревоги, являющейся диффузным и нефиксированным состоянием.

«Практический аспект управления страхом включает в себя освоение алгоритмов саморегуляции. Эффективным методом является сенсорно-аутосуггестивная техника, которую следует отрабатывать заранее, в состоянии спокойствия. При наступлении страха разной интенсивности предлагается фокусироваться на телесных ощущениях, сочетая это с вербальной формулой: «Я бесстрашный, я не боюсь»», — объяснила эксперт.

По ее словам, благодаря такому методу удастся выйти из состояния оцепенения и восстановить способность к осознанным действиям. Однако, если страх становится чрезмерным, фиксированным и не соответствует масштабу угрозы, он может привести к фобическому расстройству, требующему помощи специалиста, отметила Борисовна.

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев до этого говорил, что число случаев панических атак в последнее время выросло на фоне того, что многие научились правильно называть и диагностировать это состояние. По его словам, раньше это состояние люди называли «нервным срывом», «сердечным приступом на нервной почве» или «вегетососудистой дистонией».

Ранее психолог рассказала, как быстро уснуть при бессоннице.

