Названа главная опасность ангины для здоровья в будущем

Врач Старосветский: осложнения при ангине остаются на всю жизнь

Бактериальная ангина может вызвать серьезные осложнения, которые останутся с человеком на всю жизнь. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил эксперт телеканала «Доктор», отоларинголог Борис Старосветский.

«Бактериальная опасна осложнениями, в том числе и очень серьезными: на сердце, почки, например, нефриты, а также на суставы. Если во время ангины случилось осложнение, оно, увы, остается на всю жизнь», — рассказал специалист.

Врач объяснил, что чаще всего ангину провоцируют стафилококки и стрептококки группы А. Заболевание начинается с того, что у пациента поднимается высокая температура, образуется налет на миндалинах и увеличиваются лимфоузлы.

По словам Старосвесткого, облегчить состояние при ангине помогают спреи, леденцы, полоскание, теплое питье, мягкая пища и поддержание тепла в организме. Если же боль не утихает, нужно срочно обратиться к терапевту или вызвать врача на дом. Эксперт напомнил, что лечение должно подбираться профессионалом, а самостоятельно принимать антибиотики нельзя.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев до этого рассказал, что при появлении признаков острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) важно не паниковать и провести симптоматическую терапию. Он посоветовал пить большое количество жидкости, а при любой тяжелой вирусной инфекции — принимать антикоагулянты.

