Зоопсихолог назвала способы снизить у питомцев стресс из-за салютов

Приближается пора салютов, которая часто вызывает стресс у домашних животных. Громкие залпы могут напугать даже самых спокойных питомцев. В отличие от человека, животные по-другому воспринимают звуки и не понимают, что разноцветные фейерверки не несут угрозы. Как успокоить питомца и снизить стресс на фоне салютов, «Газете.Ru» рассказала Полина Парфентьева, зоопсихолог Vetcity Clinic.

«Старайтесь перенести основную часть выгула с собаками на светлое время суток, а вечернюю прогулку можно сократить. Не уходите далеко от дома и заранее продумайте свой маршрут и места безопасности, где вы сможете укрыться в случае начавшегося фейерверка, например, в подъезде или магазине», — посоветовала она.

Настойчиво призываю не брать собак в большое скопление людей, тем более на салют. Ежесекундно контролировать питомцев невозможно — в итоге напуганные собаки срываются с поводка и убегают. Рекомендую проверить амуницию на прочность. Для подстраховки некоторым собакам есть смысл цеплять несколько поводков к двум шлейкам или к шлейке и ошейнику. Намного удобнее и безопаснее выгуливать собак на обычном поводке, не на рулетке. Откажитесь от удавок и строгих ошейников: в состоянии страха собака может сильно травмироваться.

«Салюты запускают не только в новогоднюю ночь, поэтому пусть питомец всегда носит адресник. Можно повесить несколько аксессуаров на разные места — на шнурок, ошейник или шлейку. Также можно обратиться в ветеринарную клинику и чипировать питомца: это поможет быстро найти владельцев в случае потери питомца», — отметила эксперт.

Первое правило, где бы вас не застал салют: владелец должен сохранять спокойствие. Животные чувствуют состояние хозяина или хозяйки, поэтому необходимо излучать уверенность.

«Возьмите на себя ответственность за руководство собакой: скажите, что ей делать, мягко притяните к себе, давайте четкие указания. Будьте последовательны, не суетитесь. Постарайтесь спокойно покинуть шумное место или переждать салют где-то в безопасности. В целом не стоит насильно зажимать собаку в объятиях, так как обездвиженность только усилит страх животного. Но если собака маленькая и она потеряла контроль над собой, в целях безопасности возьмите ее на руки. Для питомцев также важны слова поддержки, это, в частности, способствует укреплению отношений между хозяином и собакой. Некоторые собаки начинают лаять в ответ на салют, чтобы сбросить напряжение, поэтому не ограничивайте такое проявление эмоций», — подчеркнула зоопсихолог.

Испугаться салютов могут и питомцы, находящиеся дома. Заранее занавесьте шторы, можно включить белый шум, проследите, чтобы в миске была вода: питье помогает справиться с тревогой.

«Оборудуйте место безопасности, а именно: разместите лежанку, переноску или домик для кошки в укромном месте, подальше от окон или шумной гостиной. Можно положить туда любимую игрушку или плед, поставить миску с водой. Некоторые собаки любят прятаться вместе с хозяином под одеялом, поэтому можно сделать «домик» из одеяла и ног. Уточним, что не стоит закрывать животных в «безопасных» местах, которые мы им предлагаем, и насильно доставать их оттуда. Если это возможно, в период взрывов отвлеките собаку на какие-то погрызушки, нюхательные или лизательные коврики, поисковые игры. Это может помочь сбросить нервное напряжение и переключиться», — сказала эксперт.

Степень испуга от салюта у животных разная. Одна собака спустя пять минут продолжит прогулку как ни в чем не бывало, другая — может начать бояться любых громких звуков и вообще выходить на улицу. Есть питомцы, которые чувствительны к любым громким звукам, не только к салютам.

«Если вы замечали за кошкой или собакой боязнь громких звуков или тревожное поведение после салюта, проконсультируйтесь со специалистом — зоопсихологом или кинологом. Специалисты помогут оценить масштаб проблемы, составят план для коррекции страха. Ветеринар, в свою очередь, поможет подобрать успокоительные средства. Каждый питомец и его психика уникальны, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому животному», — резюмировала она.

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