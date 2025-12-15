Мошенники начали обкрадывать россиян с помощью подарочных карт

Мошенники в преддверии праздников стали активно внедрять новые схемы обмана россиян, связанные с подарочными картами. Об этом в беседе с RT рассказал основатель компании «Интернет-Розыск», эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

Первый и главный показатель мошенничества – это внезапно пришедшее сообщение о необходимости перейти по ссылке для получения «подарка». Настоящие карты никакой активации через подозрительные сайты не требуют, подчеркнул эксперт.

Еще один показатель того, что с человеком связался аферист – это просьба оплатить сопутствующие расходы для получения «подарка». Причем часто мошенники выдают себя за какие-то известные компании, предупредил Бедеров. Если данные карты уже оказались в распоряжении преступников, нужно срочно принять меры, отметил он.

«Если вы передали код и PIN подарочной карты, мошенник мог еще не успеть списать деньги. И вы можете их потратить сами. Позвоните или напишите в поддержку той компании, чью карту вы купили. Попросите их заблокировать карту», — посоветовал эксперт.

Если карта покупалась очно в магазине, то можно позвонить туда. Важно также сохранять все чеки, чтобы в случае необходимости доказать свое право на покупку, отметил эксперт. Он призвал не вступать в дальнейшие беседы с мошенниками, подчеркнув, что не стоит пытаться перехитрить их, так как это опасно. Нельзя переходить по присланным ссылкам, устанавливать программы, которые предлагают неизвестные собеседники – это может привести к тому, что аферисты завладеют доступом к устройству своей жертвы, заключил Бедеров.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники заражают вирусами гаджеты по фотографии.