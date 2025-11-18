На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Урале неадекват избил битой 19-летнего студента

В Екатеринбурге неизвестный избил битой 19-летнего студента
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге молодой мужчина избил 19-летнего студента битой. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на мать потерпевшего.

Инцидент произошел 17 ноября у Северного автовокзала. По словам женщины, к ее сыну подошел мужчина, сказал ему убегать, после чего начал наносить ему удары битой.

«От первого удара получилось увернуться, второй удар пришелся на левую сторону лица. Сын потерял равновесие, дезориентирован», — рассказала собеседница издания.

Юноше удалось сбежать от агрессора. Он обратился в больницу, где ему наложили швы. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

«Заявление гражданина зарегистрировано в отделе полиции № 11. В настоящее время проверку по нему проводит служба участковых. Пострадавший направлен для прохождения медицинского освидетельствования для установления степени тяжести вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Ранее в Белгороде на видео сняли жесткую драку мужчин с топором и битой на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами