На Урале неадекват избил битой 19-летнего студента

В Екатеринбурге молодой мужчина избил 19-летнего студента битой. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на мать потерпевшего.

Инцидент произошел 17 ноября у Северного автовокзала. По словам женщины, к ее сыну подошел мужчина, сказал ему убегать, после чего начал наносить ему удары битой.

«От первого удара получилось увернуться, второй удар пришелся на левую сторону лица. Сын потерял равновесие, дезориентирован», — рассказала собеседница издания.

Юноше удалось сбежать от агрессора. Он обратился в больницу, где ему наложили швы. После этого пострадавший написал заявление в полицию.

«Заявление гражданина зарегистрировано в отделе полиции № 11. В настоящее время проверку по нему проводит служба участковых. Пострадавший направлен для прохождения медицинского освидетельствования для установления степени тяжести вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Ранее в Белгороде на видео сняли жесткую драку мужчин с топором и битой на парковке.