Матери проблемных детей подрались в элитной гимназии в Екатеринбурге

В Екатеринбурге матери двух проблемных второклассников устроили драку в элитной гимназии. Об этом сообщает Telegram-канал Zloy_ekb 18+.

Инцидент произошел в гимназии №94, которая считается элитной. Между двумя матерями в здании образовательного учреждения произошла словесная перепалка. Одна из них назвала другую «пьянчугой» и та, оскорбившись, решила отстоять свою честь с помощью кулаков. Между женщинами произошла драка.

Охранник гимназии вызвал на место Росгвардию. Отмечается, что другие родители оказались шокированы произошедшим, а школьники, ставшие свидетелями драки, очень испугались.

Дети подравшихся женщин учатся в одном классе. На обоих школьников написаны десятки заявлений от других родителей и учителей за срыв уроков, нанесение девочкам физических увечий, нецензурную брань, оскорбления, а также распитие энергетиков и поедание чипсов во время занятий.

Ранее в лицее Челябинска школьник одним ударом сломал однокласснику лицевые кости.