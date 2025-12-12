Врач объяснил, как правильно поддерживать мышечную массу

Поддерживать мышечную массу помогут грамотно подобранные физические нагрузки, качественный отдых и полноценное питание. Об этом kp.ru рассказал эксперт по доказательной медицине и организации здравоохранения, врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев.

Специалист отметил, что, согласно научным исследованиям, при поддержании мышечной массы важно разнообразие. По его словам, важны силовые упражнения с собственным весом и статические нагрузки, например, планка или полуприсед.

Не менее важно полноценное питание.

«По современным рекомендациям для поддержания нормальной мышечной массы требуется в среднем 1,5 грамма белка на килограмм массы тела в сутки», — объяснил эксперт.

Однако, по словам врача, людям с заболеваниями почек важно ограничивать количество белка в рационе. Точную норму для таких пациентов индивидуально подбирает специалист.

Кроме того, для поддержания мышечной массы важен отдых. Во сне наиболее активно происходит регенерация и восстановление органов и тканей. Эксперт отметил, что также во время сна интенсивно работает гормон роста.

Психолог Анна Девятка до этого предупредила, что в некоторых случаях соблюдение правильного питания может перерасти в самоистязание, которое со временем приведет к развитию расстройств пищевого поведения (РПП), дефициту питательных веществ и ухудшению психического здоровья. По ее словам, при правильном питании человек должен получать достаточное количество калорий для хорошего самочувствия и продуктивности.

