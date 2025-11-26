Женщина теряет три литра пота в день из-за редкого заболевания

Unilad: шотландка теряет три литра пота в день из-за тяжелой формы гипергидроза

Женщина из Шотландии теряет три литра пота в день из-за редкого заболевания, пишет Unilad.

Дарси Хэмилтон поделилась своей историей о тяжелой форме гипергидроза — заболевания, при котором организм выделяет значительно больше пота, чем необходимо. По словам медиков, ее случай стал «одним из самых трудных», с которыми они сталкивались.

Дарси отметила, что впервые заметила проблему в начальной школе, когда потела значительно сильнее сверстников. С возрастом симптомы усилились: чтобы скрыть состояние, ей приходилось носить в школу три комплекта одежды и принимать душ пять раз в день.

Несмотря на попытки маскировать заболевание, девушка столкнулась с постоянной травлей. Из-за жестоких комментариев одноклассников она была вынуждена покинуть школу в 14 лет.

«Школа была для меня кошмаром. Меня травили, называли грязной. Это сильно повлияло на мою жизнь», — вспоминает Дарси.

По ее словам, пот стекал от подмышек до талии, вызывая болезненную сыпь, волдыри и язвы. В периоды обострений ей приходилось выпивать до пяти литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания.

«У меня появлялись сотни мелких волдырей. Боль была невыносимой», — говорит девушка.

Сегодня Дарси стремится привлечь внимание к гипергидрозу и добиться более серьезного отношения к этому заболеванию. По словам шотландки, она теряет около трех литров пота в день.

«Гипергидроз часто не воспринимают как реальное медицинское состояние. Люди думают, что чрезмерное потоотделение — это что-то о неприятной гигиене. Но это болезнь, и с ней живут реальные люди», — подчеркнула она.

