Психолог объяснила, почему люди попадают в ловушки псевдоброкеров

Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Никишина в интервью проекту «SHOT Проверка» объяснила, как люди становятся жертвами псевдокредитных брокеров, обещающих стопроцентное одобрение займа банком.

По словам специалиста, человек под давлением долговых обязательств, и тем более, оказавшись перед угрозой потери имущества, испытывает сильный страх и перестает мыслить объективно. Он ищет быстрые решения, упуская детали в документах и соглашаясь на абсурдные условия.

«Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени нет, что выбора нет, и он подписывает все, что ему дают», — пояснила Никишина.

Большинство жертв уверены, что делают шаг к финансовой «перезагрузке», но впоследствии лишаются квартир и получают миллионные долги. Журналисты провели собственное расследование и под легендой посетили одно из московских агентств.

До этого в пресс-службе МВД России сообщили, что в 2025 году россияне чаще всего сталкиваются с мошенническими схемами, связанными с переводами денег на так называемый «безопасный счет», инвестициями в криптовалюту, фишинговыми ссылками и предоплатой за товары.

Ранее россиянин потерял 3,5 млн рублей, поверив «коучу по инвестициям».