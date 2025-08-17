В Адлере мужчины оскорбили блогершу из-за внешнего вида и напали на нее

В Адлере агрессивные мужчины напали на блогера, оскорбив ее из-за внешности

Неизвестные напали на блогершу Алину Ростовскую в центре Адлера. Видео опубликовал Kub Mash.

Девушка в пышном розовом платье спокойно гуляла по вечернему городу с ребенком и подругой, но ее наряд привлек внимание незнакомцев, которые стали громко обсуждать внешний вид блогерши.

Услышав оскорбления в свой адрес, Алина достала телефон и стала снимать происходящее, а потом заявила мужчине в черном: «Жирная свинья — это твоя мама». После этого агрессивный водитель выскочил из машины и напал на девушку.

В итоге Алину публично оскорбили и облили газировкой. Девушка отметила, что таксисты, став свидетелями сцены, отказались ее везти и ей пришлось идти домой пешком.

