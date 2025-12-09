Стали известны подробности о фигурантах в деле экс-мэра Красноярска

Двенадцать человек, в том числе чиновники, проходят по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор Красноярского края Роман Тютюник, его слова приводит ТАСС.

По его словам, в ходе следствия проверки прошли не только в администрации Красноярска, но и на территории Красноярского края. Расследование продолжается, уточнил Тютник.

В июне этого года мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали в СК, более 180 млн рублей ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог. 10 июня Басманный районный суд Москвы арестовал чиновника по обвинению во взятке и арестовал его имущество на сумму около 20 млн рублей.

Как сообщил ранее депутат горсовета Вячеслав Дюков, Логинов «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации уволились его жена и сын. Отмечается, что Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле экс-мэра Красноярска появилисьпоявились новые фигуранты.