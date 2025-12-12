На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали освоить современный сленг для общения с зумерами

Психолог Северный: в общении с подростками важно правильно использовать сленг
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Взрослым людям будет легче наладить диалог с детьми и подростками, если они владеют «зумерским» сленгом, считает президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. Однако важно учитывать обстоятельства беседы и правильно применять такие слова в речи, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психолог отметил, что сам часто применяет сленг, а чтобы разобраться с ним даже занимался по специальному словарю. Знание таких специфических современных терминов крайне важно для доверительного общения с молодежью, считает он. Однако применять навыки важно с умом, предупредил специалист.

«Тут все ведь зависит от условий применения. Одно дело, когда это какое-то близкое общение, родственное или дружеское, а другое — когда это происходит в деловых условиях или в обстановке какого-то испытания, экзамена, конкурса, урока и так далее, — пояснил Северный. — Любая форма речи может быть адекватна или неадекватна той или иной ситуации, в которой она применяется».

В пример он привел общение отца с сыном на сленге, отметив, что это нормально. А вот если к подростку обратится чужой взрослый человек и применит такие слова, то зуммер может расценить это как странную и подозрительную попытку сближения, объяснил психолог. Он также добавил, что само по себе постоянное появление новых словечек у молодежи – это нормальное развитие языка, которое не стоит ограничивать.

Отметим, что одно из популярных слов в молодежном сленге — это краш. Откуда оно взялось, чем может быть опасен краш и что делать с безответной любовью — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал, знает ли Путин современный сленг.

