Трансгендерная дочь Маска рассказала, что ей приходится на всем экономить

Трансгендерная Дочь Илона Маска Вивьен Уилсон снимает жилье с тремя соседями. В свои 21 она живет отдельно от родителей и не просит их о финансовой помощи. Об этом девушка рассказала в интервью The Cut.

Несмотря на то, что Уилсон — дочь самого богатого человека в мире, она привыкла экономить на самых простых вещах. Заказать устрицы в кафе, например, для нее непозволительная роскошь.

«Люди думают, что у меня много денег. Но у меня нет сотен тысяч долларов. Я снимаю жилье с соседями, потому что так дешевле. Моя мама богата, да? Но, очевидно, другая «мама», – сообщила Уилсон, намекая на новую семью Илона Маска.

У Илона Маска от первого брака с Жюстин Уилсон в 2004 году родились мальчики-близнецы Гриффин и Ксавьер. После того, как миллиардер ушел от их матери и начал встречаться с актрисой Талулой Райли, Ксавьер прекратил с ним общение. В 16 лет Ксавьер открыто заявил о себе как о стороннике ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). В 2022 году стало известно, что Ксавьер завершил трансгендерный переход, стал девушкой, официально сменил пол и имя на Вивьен Дженна Уилсон. Она также заявила, что не желает иметь ничего общего со своим биологическим отцом.

В 2025 году журнал Teen Vogue посвятил ей специальный выпуск, поместив лицо Уилсон на обложку. При этом в статье сообщалось, что она «борется с правыми». При этом сама Уилсон не стремится становиться символом сопротивления.

«Очевидно, Илон не может сказать того же — в своем кетаминовом тумане он отчаянно ищет признания у армии инцелов и пикаперов, которые готовы его поддержать», – сказала про отца Вивьен Уилсон.

В 2024 году, когда вопросы трансгендерности вышли на передний план в ходе президентских выборов в США, Илон Маск в интервью Джордану Питерсону назвал Вивиан «мертвой». В ответ, уже будучи студенткой колледжа, она написала в социальных сетях: «Последний раз, когда я проверяла, я была жива». При этом она подчеркнула, что не обращает внимания на мнение тех, кто пытается ее унизить.

Ранее Уилсон сравнила отца с «собачьим дерьмом».