Cоискательница пожаловалась, что ее не взяли на работу из-за отсутствия макияжа

Женщина из США пожаловалась, что ее не взяли на работу якобы из-за отсутствия макияжа, пишет Independent.

Как рассказала Мелисса Уивер, она находится в поиске работы. На прошлой неделе американка получила приглашение на собеседование на должность в сфере подбора персонала. По ее словам, общение с работодателем прошло замечательно.

«Интервью прошло очень хорошо, на каждый вопрос у меня был отличный ответ. Раньше работала в рекрутменте, умею проходить собеседования», — поделилась Уивер.

Однако на следующий день Мелисса получила письмо от компании, в котором сообщили, что не могут взять ее на работу. Женщина утверждает, что ей отказали не по профессиональным качествам, а из-за того, что на ней не было макияжа.

«Они были обеспокоены тем, что я не приложила достаточно усилий к своему внешнему виду, придя на собеседование», — прокомментировала Мелисса.

Ранее в Китае мать пришла с сыном на собеседование и начала за него отвечать на вопросы.