В Москве летучая мышь два дня жила в квартире в кондиционере

В Москве семья два дня ждала пока летучая мышь вылетит из их квартиры. В итоге, пришлось вызывать спасателей, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Животное залетело в окно на 20 этаже в квартиру на Хорошевском шоссе и застряло в кондиционере. Хозяева два дня давали ей шанс улететь обратно самой, но в итоге сдались и вызвали спасателей», — говорится в посте.

Незваную гостью выпустили на волю специалисты.

В ноябре этого года студент из Волгограда стал жертвой нападения летучей мыши. Инцидент произошел в здание Волгоградского государственного университета. По словам пострадавшего, в учебной аудитории, где сидела их группа, было несколько летучих мышей. Когда юноша попытался схватить одну из них и выпустить в окно, животное атаковало его. Он был госпитализирован и сейчас проходит профилактическое лечение в местной больнице. В пресс-службе университета заявили, что уже закрыли помещение на дезинфекцию.

Ранее летучая мышь сорвала занятия второклассникам в российской школе.