В Бурятии женщину осудили за неправильное кормление ребенка

В Бурятии суд вынес приговор местной жительнице, которая не присматривала за младенцем должным образом. Об этом сообщает Arigus.tv.

По данным канала, у женщины родился недоношенный ребенок весом 2395 грамм. Врачи рекомендовали ей кормить новорожденного специальной смесью, но вместо этого мать давала ему сухие сливки, разбавленные водой. Помимо этого, женщина не следила за режимом.

В результате у ребенка развилась тяжелая форма белково-энергетической недостаточности. Помимо этого, к четырем месяцам младенец весил всего 2640 граммов.

В какой-то момент после кормления самочувствие ребенка ухудшилось. Несмотря на это женщина не обратилась за помощью. Пострадавший не выжил.

Во время одного из заседаний в суде уточнили, что мать не допускала ошибки по неопытности, так как этот ребенок был третьим в семье, старших она кормила смесью.

Помимо этого, фигурантка состояла на учете в РНД, но эксперты признали, что она осознавала свои действия и является вменяемой.

Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Она не сможет менять место жительства без разрешения.

Ранее в Германии мать нашли обезглавленной в лесу, а ее младенца – в монастыре.