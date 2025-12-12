Россиянам дали советы по выбору новогоднего подарка для родителей

При выборе подарка на Новый год для родителей стоит ориентироваться не на свои вкусы, а на их возраст, привычки и личные предпочтения. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова.

По ее словам, представителям старшего поколения обычно нравятся практичные, осязаемые вещи, а не цифровые сертификаты.

«Родителям важно чувствовать заботу и внимание, поэтому выбирайте то, чем они действительно будут пользоваться. <...> Главное — дарить не то, что нравится вам, а то, что будет приятно им», — отметила Грохотова.

Невролог Екатерина Демьяновская до этого рассказала «Газете.Ru», что дарение книги на Новый год можно рассматривать как акт заботы о здоровье близкого человека. По ее словам, регулярное чтение художественной литературы способствует снижению уровня стресса. Погружение в повествование книги отвлекает от проблем, уменьшает выработку гормона кортизола, за счет чего нормализует сердечный ритм и мышечное напряжение. Такое состояние сравнимо с эффектом легкой медитации, которая дает нервной системе необходимую разрядку.

Ранее россиянам напомнили об опасности кредитов на новогодние подарки.