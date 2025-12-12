На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Косметолог объяснила, какие ошибки снижают эффект от гиалуроновой кислоты

Косметолог Костина: гиалуроновую кислоту нужно перекрывать кремом
true
true
true
close
Shutterstock/Marina Demeshko

Гиалуроновая кислота, которая визуально смягчает сухие линии и возвращает коже упругость за счет гидратации, может не сработать, если наносить ее на сухую кожу в сухом воздухе. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Марина Костина.

По ее словам, при низкой влажности она может вытягивать воду изнутри, если не перекрывать ее кремом. Кроме того, для сухой кожи не подойдут слишком легкие формулы, поскольку ей требуется не только притянуть влагу, но и удерживать ее. Важно не наносить гиалуроновую кислоту на раздраженную кожу, а также правильно подобрать текстуру по типу кожи.

Костина посоветовала не ожидать от этого средства эффекта «как от филлера», поскольку оно не обладает подобным механизмом.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова до этого говорила, что гиалуроновая кислота поможет поддержать здоровье кожи и ее увлажненность. По ее словам, инъекционные процедуры с ней стоит проводить в том случае, если кожа теряет упругость, на ней появляются мелкие морщинки, ощущается сухость.

Ранее россиян предупредили о недоказанной эффективности БАДов с коллагеном и гиалуроновой кислотой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами