Косметолог объяснила, какие ошибки снижают эффект от гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота, которая визуально смягчает сухие линии и возвращает коже упругость за счет гидратации, может не сработать, если наносить ее на сухую кожу в сухом воздухе. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог Марина Костина.

По ее словам, при низкой влажности она может вытягивать воду изнутри, если не перекрывать ее кремом. Кроме того, для сухой кожи не подойдут слишком легкие формулы, поскольку ей требуется не только притянуть влагу, но и удерживать ее. Важно не наносить гиалуроновую кислоту на раздраженную кожу, а также правильно подобрать текстуру по типу кожи.

Костина посоветовала не ожидать от этого средства эффекта «как от филлера», поскольку оно не обладает подобным механизмом.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова до этого говорила, что гиалуроновая кислота поможет поддержать здоровье кожи и ее увлажненность. По ее словам, инъекционные процедуры с ней стоит проводить в том случае, если кожа теряет упругость, на ней появляются мелкие морщинки, ощущается сухость.

Ранее россиян предупредили о недоказанной эффективности БАДов с коллагеном и гиалуроновой кислотой.